В Кишиневе проходит крупная акция протеста с требованием отставки властей Молдавии: правительства, парламента и президента. Полиция начала разгон демонстрантов, которые заблокировали движение транспорта на бульваре Стефана Великого - центральной улице Кишинева.

Об этом сообщают местные издания.

Демонстрацию организовала партия "Шор". На нее прибыли люди со всей страны, по предварительным оценкам организаторов, около 50 тысяч человек. Они требуют отставки правительства, досрочных выборов и возврата к старым тарифам на газ и электроэнергию. Люди скандировали "Долой диктатуру!".

Митингующая оппозиция установила палатки на бульваре Стефана Великого, заблокировав движение по главной улице Кишинева. Движение транспорта было остановлено на участке между улицами Бэнулеску Бодони и Триколорулуй. В ответ силовики заблокировали протестующим проход на центральную площадь. Люди начали спорить с правоохранителями и кричать "Позор!".

Один из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану назвал действия силовиков незаконными.

"Мы уведомили столичную мэрию о сегодняшней акции, в соответствии с действующими правилами. Полиция не имеет права препятствовать конституционному праву людей приходить на площадь Великого национального собрания для мирного протеста", – заявил он.

В итоге полиция демонтировала палаточный городок оппозиции.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Кишиневе проходит многотысячные акция протеста.

Напомним, в Молдове осенью началась волна антиправительственных митингов на фоне энергетического кризиса в стране и коррупционных скандалов в окружении Майи Санду.