В среду, 15 марта, в Украине идет уже 385-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 15 марта.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Материал обновляется.

15 марта

08.03 За минувши сутки в Донецкой области было ранено 16 мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

07.35 Количество кораблей противника в Черном и Азовском морях. Данные ВМС Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. В течение суток силы РФ нанесли 40 авиационных, 12 ракетных ударов и более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из ракетных ударов нанесен по Краматорску. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области.

2. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

4. В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, оккупанты получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе. Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

5. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

06.40 Ночью под обстрелом РФ вновь был Краматорск.

06.20 Карта тревог на сейчас.