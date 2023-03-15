С началом полномасштабной войны часть судов приостановили свою деятельность из-за активных боевых действий и захвата территорий россиянами.

Их дела, согласно постановлению Верховного Суда об изменении территориальной подсудности, передали на рассмотрение судам в других регионах Украины.

В теории это должны были быть суды, наиболее близкие по расположению к тем, которые оказались в оккупации, но на практике это не всегда так. И нередко выходит, что подсудимый и свидетели по делу находятся за 300-400 км от суда, куда теперь должны являться для дачи показаний.

К тому же, в ходе боевых действий часть судов была разрушена, часть материалов производств - утеряна, а судьи не хотят перенимать на себя ответственность за старые дела, которые рассматривались другими судами.

Кроме того, далеко не на всех освобожденных территориях суды возобновили работу.

"Страна" разбиралась, как работают суды на освобождённых территориях и с какими сложностями при рассмотрении дел они сталкиваются.

Трудности логистики

Адвокат Евгений Солодко рассказывает "Стране" о конкретном примере работы одного из судов на освобожденной территории Харьковской области - Купянского суда, чьи функции были переданы суду в Новомосковске (Днепропетровская область).

"Представьте эту логистику. Полиция в Купянске задержала некоего преступника, он сидит в Харьковском СИЗО, а дело слушает суд в Новомосковске, следственный судья в Новомосковске, а апелляция - в Днепре. Как вам такая география?", - говорит Солодко.

Из-за неразберихи с передачей дел и сложной логистики большинство заседаний по делам на освобожденных территориях вынужденно проводят в режиме видеоконференций. А учитывая качество связи и перебои с интернетом, обеспечить качественное рассмотрение дел в таких условиях очень трудно.

"Если вы не хотите, чтобы ваш подзащитный катался по этапу, то судьи просто ставят тебя перед фактом - заседание пройдет в режиме видеоконференции. Подзащитный может настоять на том, чтобы лично приехать на заседание, но его повезут под конвоем в другую область и безопасность в пути никто не гарантирует. И вот, человек дает показания суду из СИЗО, глядя в монитор. Человеческий контакт отсутствует полностью. Все же помнят, что суд при принятии решений руководствуется в том числе своим внутренним убеждением. А какое впечатление о человеке можно получить, видя его только через экран ноутбука?", - рассказывает Евгений Солодко.

Часть дел потеряли, часть не успели передать

После освобождения территорий некоторые суды начали возобновлять работу - например, в Херсоне.

Однако в Балаклее, Купянске и многих других освобожденных городах Харьковской области суды так и не возобновили работу.

К тому же, многие помещения судов получили повреждения в ходе боевых действий, были разграблены, а некоторые из них - полностью разрушены. Часть материалов дел, которые не успели оттуда вывезти, попросту утеряна, и восстановить материалы производств в полном объеме в ряде случаев уже не удастся.

"Оттуда, где шли активные военные действия, часть дел была передана на рассмотрение другим судам. Но возникли проблемы: где-то успели передать дела, а где-то нет. К тому же, не во всех судах успели вывезти дела, особенно в Херсонской области. Есть процедура восстановления утерянного производства. Что удастся - восстановят, но большой вопрос - как это отразится на объективности рассмотрения дел", - говорит "Стране" адвокат Ростислав Кравец.

Судебный пинг-понг

Есть и другая проблема: те суды, которые приняли дела с оккупированных территорий, просто завалены работой - ведь они обязаны продолжать рассматривать и свои производства. На этой почве уже возникают скандалы.

"Судам пачками сбросили тысячи дел, а когда они начали в них разбираться, оказалось, что некоторые производства, включая уголовные, рассматривались по десять лет. Судьи не хотят брать на себя эту ответственность, ведь потом начнутся вопросы от ЕСПЧ, что они затягивали рассмотрения, хотя они тут вообще ни при чем", - рассказывает Ростислав Кравец.

Часть дел, переданных из освобожденных территорий, суды рассмотрели и возвращают обратно - но проблема в том, что те суды уже не хотят их принимать, даже если они восстановили работу.

"Надо понимать, что передавали эти дела зачастую в суды, которые сами являются прифронтовыми. У них своих проблем достаточно: постоянные воздушные тревоги, обстрелы, отсутствие света, интернета. В некоторых судах только по два часа в день работает интернет. Они и свои дела толком рассмотреть не могут, а тут еще тысячи дел им сбросили из других судов. Поэтому, конечно, назревают конфликты. Нет финансирования, низкие зарплаты у секретарей судов, люди увольняются. Дела передали в новые суды, часть дел суды им возвращают, а те уже принимать эти дела назад не хотят - мол, мы начнем работу с чистого листа", - говорит Ростислав Кравец.