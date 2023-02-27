Государственная судебная администрация в Киеве отреагировала на информацию "Страны" о системной нехватке почтовых марок и конвертов, что существенно усложняет все процессы и затягивает ход рассмотрения дел.

Правда, реакция эта оказалась своеобразной. Так, в территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киевской области заявили, что это фейк. А в судебной администрации города Киева сообщили, что все столичные суды обеспечены необходимыми ресурсами (почтовые марки, бумага, конверты, картриджи для принтеров и т.п.) "как минимум на первое полугодие 2023 года, а также дольше". Кроме того, в Управлении заявили, что не получали ни одной жалобы или обращения о наличии проблем, о которых сообщила "Страна".

В то же время, опрошенные "Страной" адвокаты продолжают настаивать, что проблема с нехваткой марок и конвертов существует, причем уже довольно давно. И приводит к тому, что стороны процесса вовремя не получают повесток и тексты решения судов, а само рассмотрение дел затягивается. Особенно сильный дефицит марок, по словам опрошенных "Страной" юристов, наблюдается в Подольском, Шевченковском, Дарницком и Печерском суде Киева, а также в Обуховском суде Киевской области. Однако в той или иной степени эта проблема актуальна для судов во всех регионах Украины.

"Если судебная администрация не знает о наличии проблем с марками, пусть чиновники сами попробуют получить повестку - бумажную, по почте, а не по смс. Им повезло, что адвокаты идут навстречу суду и соглашаются, чтобы нас информировали о заседаниях по электронной почте или по телефону. Понятно, мы люди современные, пытаемся пользоваться системой "Электронный суд", которую, кстати, периодически глючит. Мы идем на это, чтобы не ставить процессуальные сроки в зависимость от наличия ли отсутствия у суда почтовых марок. Мы суд уважаем, и считаем, что такие вещи не должны оказывать влияние на сроки рассмотрения дел. Хотя вполне можно было упереться и сказать: мобильным телефоном я не пользуюсь из религиозных убеждений, электронки у меня нет, поэтому присылайте мне уведомления в порядке, предусмотренном УПК, в соответствующие сроки", - отреагировал на сообщение судебной администрации адвокат Евгений Солодко, который изначально рассказал "Стране" об этой проблеме.

По словам адвоката Ростислава Кравца, дефицит марок и конвертов в судах существует уже третий год.

"Это общеизвестная проблема - у ряда судов средств на отправку корреспонденции по почте нет. Речь не только о дефиците марок - конвертов тоже. Это приводит к тому, что стороны не могут быть своевременно и надлежащим образом уведомлены о судебных заседаниях, не могут направляться соответствующие процессуальные документы, материалы для проведения экспертиз, потому что у судов нет средств на почтовые услуги. И все это в целом приводит к затягиванию рассмотрения дел в судах. И такая ситуация длится уже третий год», - говорит "Стране" Ростислав Кравец.

В то же время, в рамках диджитализации повестки в суд начали высылать в электронном виде.

"В последнее время, с развитием электронного судопроизводства и "Дії" повестки приходят по электронке, или в систему "Электронный суд" - тем, кто в ней зарегистрирован. Приходит на Вайбер, смс-сообщением. Но проблема отсутствия средств для отправки корреспонденции есть, и отрицать ее странно. То, что якобы жалоб не зафиксировано - это тоже определенная манипуляция. От того, что они перевели рассылку повесток в электронный формат, проблема не исчезает. Вы же материал для экспертизы не отправите по электронной почте", - отмечает Ростислав Кравец.

Кроме того, у дефицита марок есть и более серьезные последствия. Адвокаты рассказывают, что суды кассационной инстанции отменяют решение апелляции из-за того, что участники процесса должным образом не были уведомлены о заседании и не получили сам текст решения суда по почте, как должно быть по процедуре.

"Зачастую стороны процесса используют это как способ отмены законных решений судов - из-за того что была нарушена процедура уведомления", - говорит Кравец.