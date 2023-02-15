С сегодняшнего дня суды в Украине начали посылать повестки и вызовы участникам судебных процессов через Viber.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.

Государственное предприятие "Информационные судебные системы" выпустило обновленную версию программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, которая предусматривает использование дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

"Речь идет о расширении способов передачи судебных повесток и вызовов в виде электронных сообщений. Так, с 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber. Соответствующая нормативная основа заложена в обновленном порядке отправки судебных повесток, уведомлений и вызовов участникам судебного процесса в электронной форме", - сказано на сайте ведомства.

В судебной администрации заверили, что эта инициатива полностью соответствует требованиям процессуального законодательства "и направлена, в первую очередь, на экономию средств бюджета".

"Средняя стоимость отправки одной повестки для суда будет значительно ниже, поскольку для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение (против 5-6 SMS-сообщений в среднем и 15 как максимум)", - объяснили в организации.

Работать новая система отправки будет следующим образом: по умолчанию система документооборота будет отправлять повестку через мессенджер, а в случае невозможности такой отправки повестку отправят как SMS.

"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) свыше 5 тысяч грн, или 42%. Возможно, цифры пока не слишком впечатляющие, но это лишь начало", - отметил исполняющий обязанности генерального директора Николай Козлов.

По мнению Козлова, в пользу электронных каналов коммуникации свидетельствует и то, что если все повестки, "которые сегодня за полдня были доставлены в виде электронных сообщений, направить регулярной почтой, то это обошлось бы бюджету в 23 (!) раза дороже, и вместо 7 тысяч грн это стоило бы 160 тысяч грн".

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