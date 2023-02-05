Справка о регистрации места жительства в Украине больше не нужна. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении "Дия".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Для того, чтобы сгенерировать выписку, нужно: зайти в приложение и нажать "Услуги", выбрать пункт "Справки и выписки", далее - "Выписка о месте жительства" и нажать "Заказать выписку".

Заявление будет обработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре - выписка будет тут же сгенерирована.

Кроме того, есть возможность загрузить выписку на телефон в PDF-формате в течение 24 часов. Родители могут заказать в приложении выписку о месте проживания своих детей.

Ранее мы писали, что украинцы смогут узнавать, кто просматривает их личные данные через уведомления в "Дие". Все случаи будут фиксироваться в "Трембите". Система обмена данными "Трембита" используется государственными реестрами с 2020 года.

Также мы сообщали, что в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра. Выписка из ЕГР подтверждает, что вы имели или имеете бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАО, при этом для получения нужно было оплатить админсбор и ждать сутки.