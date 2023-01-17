Украинцы смогут узнавать, кто просматривает их личные данные через уведомления в "Дие". Все случаи будут фиксироваться в "Трембите".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Вскоре сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет поступать пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные", - сообщил он.

Система обмена данными "Трембита" используется государственными реестрами с 2020 года.

Ранее мы писали, что в "Дие" начали тестировать услугу по подаче заявки на обмен старых ламп на экономные LED-лампы. На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Также мы сообщали, в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра. Выписка из ЕГР подтверждает, что вы имели или имеете бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАО, при этом для получения нужно было оплатить админсбор и ждать сутки. На портале "Дия" вы получите документ мгновенно, еще и за 100 грн.