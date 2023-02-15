Хозяйственный суд Киева постановил снести храм УПЦ (Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы), расположенный возле Десятинной церкви в Киеве, мотивируя это тем, что она нарушает архитектурный комплекс.

Таким образом суд удовлетворил иск Национального музея истории Украины, который был подан в 2020 году.

Министр культуры Ткаченко поблагодарил суд за это решение.

"Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса. Храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь", - написал Ткаченко.

В комментарии "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент назвал это решение "вызовом украинским православным христианам".

"Наблюдая за последними действиями государства в религиозной сфере становится понятно, что во власти есть некие силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименовывание улиц Ленина, как фиговым листком. На самом же деле они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы Лавры в место для концертов. А сегодня и вовсе предлагают храм снести. Но суд не ответил на вопрос, а что нужно будет сделать с теми, кто молится в этом храме? История знает ответ. Уже был период, когда начали с разрушения храмов, а закончили атеистическим террором и массовыми репрессиями против верующих. Ничего нового не будет. Действия власти по закрытию и разрушению храмов это открытый вызов украинским православным христианам, чьи религиозные убеждения собираются растоптать самыми отвратительными советскими методами", - заявил Климент.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд перенес заседание по иску УПЦ о храмах в верхней части Киево-Печерской лавры.

Также мы сообщали, что на сайте Кабмина появилась петиция с просьбой не запрещать УПЦ в Украине.