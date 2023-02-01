Эксперты Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины по результатам религиоведческой экспертизы устава Украинской православной церкви утверждают, что УПЦ остается в подчинении РПЦ, несмотря на принятие нового устава.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Исходя из выводов их экспертизы, даже принятие новой редакции устава об управлении УПЦ в мае 2022 года не привело к разрыву церковно-канонической связи с Русской православной церковью и провозглашению ее самостоятельности (автокефалии).

Напомним, сейчас в Раде на рассмотрении находится несколько законопроектов, которые предусматривают запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

УПЦ в мае приняла изменения в устав и заявила, что она теперь полностью самостоятельная и независимая от РПЦ.

"Страна" ранее разбиралась, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет в дальнейшем с Киевской лаврой.

Также ранее мы подробно анализировали, какое решение примут власти в отношении УПЦ и грозит ли ей запрет.