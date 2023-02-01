В Украинской православной церкви раскритиковали выводы Государственной службы по этнополитике и свободе совести о том, что УПЦ имеет каноничную связь с РПЦ.

Реакция появилась в телеграм-канале УПЦ.

Председатель ее юридического отдела протоиерей Александр Бахов в комментарии информационно-просветительскому отделу назвал экспертизу госслужбы "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования".

По его словам, "вывод этой экспертизы вызывает недоумение у любого юриста, ведь он составлен людьми, которые были избраны для участия в этой экспертизе без понятных оснований и не несут никакой ответственности за свою работу".

Он также обвинил экспертов в предубежденности, так как они "неоднократно открыто выражали свое предвзятое отношение и делали откровенно враждебные заявления по отношению к верующим УПЦ, проявляя религиозную нетерпимость и враждебность".

Бахов добавил, что согласно уставным документам, УПЦ независима и самостоятельна в своем управлении и устройстве, ее органы управления — Собор и Синод — находятся в Киеве.

"Так что данная экспертиза совершенно не соответствует предмету исследования", - резюмировал он.

Вообще в УПЦ считают происходящее вокруг церкви вмешательством в дела конфессии, "грубой манипуляцией с попыткой нагло нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины".

В случае принятия решения на основе этого вывода в УПЦ пообещали "защищаться всеми законными способами" на национальном и международном уровнях.

Напомним, согласно выводам экспертизы, даже принятие новой редакции устава об управлении УПЦ в мае 2022 года не привело к разрыву церковно-канонической связи с Русской православной церковью и провозглашению ее самостоятельности (автокефалии).

Ранее "Страна" разбиралась, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет в дальнейшем с Киево-Печерской лаврой.