Хозяйственный суд Киева провел заседание по поводу храмов в верхней части Киево-Печерской лавры - Успенского собора и Трапезной церкви.

Об этом сообщает телеграм-канал Украинской православной церкви, которая подала иск из-за расторжения договора аренды упомянутых храмов.

Ответчиком в суде выступает Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", а в роли истца - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ.

Подача иска в суд преследует цель устранения препятствий в осуществлении пользования имуществом.

Суд перенес заседание на 21 февраля в 14:00.

"6 января 2023 сообщалось, что одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма Киево-Печерской лаврой УПЦ противоправно, противоречит указу президента Украины и нормативным документам. Ранее юридический отдел заявил, что в 2023 году у лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви", - напомнили в УПЦ.

В январе в Верховной Раде заявили, что Нижнюю Лавру, которая сейчас находится у УПЦ в бессрочной аренде, "ожидает судьба Успенского собора", пользования которым УПЦ лишили с 1 января.

"Страна" анализировала, что будет с комплексом храмов лавры и УПЦ.