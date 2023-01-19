Против митрополита УПЦ Павла, настоятеля Киево-Печерской Лавры, открыли уголовное производство.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

По словам Юрчишина, причина - следующее заявление Павла:

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят - Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого – сущего беса? Раскольника?".

Юрчишину по поводу этого заявления отправил обращение в Офис генпрокурора.

"Следствие - открытие уголовного дела против Павла Лебедя", - сообщил Юрчишин.

Ранее глава комитета Рады по гуманитарной политике, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Нижнюю Лавру, которая сейчас находится у УПЦ в бессрочной аренде, "ожидает судьба Успенского собора", пользования которым Украинскую православную церковь лишили с 1 января.

Мы писали, что на православное Рождество 7 января впервые в Успенском соборе (верхняя Лавра) службу отслужил глава ПЦУ Епифаний. Ее охраняло около трех тысяч силовиков.

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