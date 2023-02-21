Украинские судьи и адвокаты пожаловались "Стране" на системную проблему в судебной системе - дефицит конвертов и почтовых марок, что существенно усложняет все процессы и затягивает ход рассмотрения дел.

"Марок в судах просто нет, поэтому многие канцелярии судов отправляют повестки адвокатам по электронной почте, секретари судей ищут их всеми путями и высылают на почту краткие и полные тексты дел. Из-за этого часто происходят сбои в судебных процессах и многие суды переносятся", - сообщает "Стране" адвокат Евгений Солодко.

По этой же причине тяжело вызвать повесткой в суд граждан, против которых поданы судебные иски - они попросту не получают уведомления.

По словам адвоката Игоря Черезова, если у кого-то есть желание затянуть или сорвать судебный процесс, сейчас для этого созданы идеальные условия.

"Это можно делать умышленно, чтобы устроить междусобойчик. Например, отправлять документы сам не пойми куда, не получать ответов и делать что хочешь, например, отжимать имущество. Получил заочное решение - отсудил имущество, а потом пытайся годами вернуть его назад", - говорит Черезов.

Ранее "Страна" рассказывала, что Украина для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза на 18 млрд евро пообещала в третьем квартале возобновить работу Высшего совета правосудия и ВАКС. Отдельное внимание уделено "усовершенствованию отбора судей". Отмечается, что нужно упорядочить этапы отбора, пересмотреть длительность подготовки судей, обновить положение об отборе судей с четкими критериями их оценивания. Улучшение отбора специалистов предусмотрено в том числе и для САП.