Суд запретил деятельность Партии регионов в Украине и постановил национализировать ее активы.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Решение касается всех активов партии и ее структурных подразделений, сообщают в спецслужбе.

Эксперты сейчас устанавливают стоимость этого имущества.

Партия Регионов была правящей партией во времена президентства Виктора Януковича. После событий на Майдане 2014 года фактически перестала вести активную деятельность.

Последняя ее политическая активность - выдвижение кандидата в президенты на выборах в мае 2014 года Михаила Добкина.

В досрочных выборах в парламент в том же году она уже не участвовала.

Ранее мы писали, что СБУ заявила о разоблачении более 30 педагогов, внедрявших российские программы в захваченных россиянами украинских школах.

Также мы писали, что Украина национализировала заводы российского олигарха Олега Дерипаски на 10 миллиардов гривен. Бизнесмен находится в Украине под санкциями.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.