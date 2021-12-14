За первую половину каденции президента Владимира Зеленского Верховный Суд (ВС) Украины удовлетворил семь исков против главы государства, установив нарушение закона с его стороны.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"В двух случаях решение уже окончательно (Верховный суд вынес решения - Ред.), в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского", - сообщают журналисты.

Первым иском против президента, который Верховный Суд удовлетворил, был иск члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко, которого Зеленский в мае 2019 года попытался уволить, отменив указ экс-президента Петра Порошенко о его назначении. В декабре 2019 года ВС противоправным указ главы государства, отменяющий назначение Горковенко на пост члена Нацсовета по вопросам ТВ. А в мае 2021 года Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции.

В марте текущего года президент решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого, отменив указ о его назначении. Однако Верховный Суд в июле снова признал незаконной такую ​​практику, а в ноябре отказал Офису президента в приостановке дела об отстранении Тупицкого.

Верховный суд также удовлетворил иски против Зеленского от Артура Герасимова, Владимира Арьева и Георгия Логвинского. На тот момент президент Украины Петр Порошенко присвоил им как народным депутатам восьмого созыва дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре 2019 года Зеленский отменил соответствующие указы как "безосновательные". Но в ВС решили, что эти указы являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга.

По данным журналистов, в делах по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского Зеленский подал апелляции. Большая Палата Верховного Суда пока не приняла решение по этим делам.

В то же время, добавили в расследовании, в законную силу вступило решение Верховного Суда по иску жителя Мелитополя Виктора Ващенко против президента.

Ващенко, который является инвалидом войны, пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение и заявил, что ответ поступил от сотрудников Офиса президента. По закону "Об обращении граждан" глава государства должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны.

В феврале 2020 года Верховный Суд признал бездействие президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с законом. Апелляций по этому делу не поступало. При этом, по данным журналистов, Ващенко сказал, что так и не получил ответ от Зеленского на свое обращение.

Кроме того, Верховный Суд удовлетворил иск к Зеленскому от Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение президент подал апелляцию.

Напомним, ранее Верховный суд напомнил Зеленскому об ответственности за давление.

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