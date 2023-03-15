В Украине меняется ситуация с работой. Интересных тенденций несколько.

Во-первых, центр деловой активности частично переехал из Киева во Львов. Именно там, по данным Родиона Колышко, директора Института профессиональных квалификаций, работающего при Конфедерации работодателей, сейчас самое большое количество новых вакансий (12 700 против 9 300 в столице) и самая высокая средняя зарплата.

Во-вторых, меняется перечень самых востребованных и дефицитных специалистов. При этом изменения происходят не только в сравнении с еще довоенными временами, но и уже с военными. Например, водители, на нехватку которых работодатели активно жаловались еще совсем недавно, уже "ходят по рынку труда толпами".

"Перевозок сейчас стало меньше. Стабильно загружены только бензовозы и зерновозы, на них и пытаются сесть водители", - рассказал нам владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом еще летом прошлого года заправщики говорили, что водителей не хватает, несмотря на готовность компаний платить им хорошие зарплаты.

"Упал спрос на офисный персонал, а на некогда модных специалистов он просто обвалился. Так, если ранее маркетологи входили в топ-20 самых востребованных кадров, то сейчас они на 38-м месте", - добавил Родион Колышко.

То же самое происходит с менеджерами по сбыту, юристами и др.

Одновременно резко взлетел спрос на энергетиков и специалистов, связанных с работой с электрооборудованием и восстановительными работами, что, в общем, понятно: постоянные удары врага по нашей энергосистеме заметно увеличили загрузку таких мастеров.

"Вопрос даже в том, готовятся ли они физически в нужном количестве нашей системой образования. Тут намечается огромный дефицит", - отметил Колышко.

В-третьих, несмотря на небольшое оживление на рынке труда, которое многие эксперты восприняли с энтузиазмом, работы в Украине все еще очень мало.

"Оживление традиционно идет в первом квартале каждого года, даже в ковид такое было. Но, если, например, до войны речь шла о приблизительно 40 тысячах новых вакансий, то сейчас - о 12-13 тысячах", - отметил Колышко.

То есть с работой в стране лучше пока не становится, что позволяет работодателям диктовать людям свои условия.

Разбирались, что происходит на рынке труда и у каких специалистов есть шансы найти хорошую работу, а кто оказался лишним.

Что в Украине с работой

На отечественном рынке труда сейчас идет оживление. В последнем макроэкономическом прогнозе Нацбанка за март этого года отмечается, что выросло количество как новых вакансий, так и предложений по работе.

Например, если в апреле прошлого года было меньше 5 тысяч новых вакансий, а в сентябре - около 7 тысяч, то в феврале 2023 года - почти 9 тысяч. Эти показатели НБУ приводит со ссылкой на базу данных work.ua.

Также в феврале увеличивалось количество тех, кто ищет работу, но не такими высокими темпами. По сравнению с началом текущего года новых резюме на кадровых поисковиках стало больше примерно на 10 тысяч (около 100 тысяч). Но их число снизилось, по сравнению с сентябрем прошлого года (около 120 тысяч), и тем более - с апрелем 2022 года (больше 150 тысяч).

"В феврале росло как количество резюме, так и количество вакансий преимущественно из-за сезонного увеличения активности после праздников", - констатируют в Нацбанке.

При этом в НБУ добавили, что на рынке труда все еще "превалирует работодатель - нагрузка на одну вакансию остается значительной". Но если в апреле прошлого года на одно рабочее место претендовали до 14 соискателей, то сейчас шесть.

Эта статистика позволила многим экспертам заявить, что кризис на рынке труда "практически миновал".

Впрочем, это не совсем так.

"В первом квартале ежегодно идет рост числа вакансий, это связано с сезонным оживлением бизнеса. Так было, например, даже в ковидный период, когда, казалось бы, компании остановились. Но в этом году, в отличие от предыдущих, сезонный всплеск небольшой. Например, в декабре 2022 года предлагали около 9 тысяч вакансий, в январе-феврале 2023 года - 12-13 тысяч. Для сравнения: в феврале 2022 года их было 38 тысяч. То есть нынешнее оживление - это спад более чем втрое по сравнению с довоенным периодом", - констатирует Колышко.

При этом по данным Государственной службы занятости на 1 февраля (более свежей статистики пока нет) статус безработных в Украине имели 166 тысяч человек. Это рекордно низкий показатель. Скажем, в 2021 году безработных в Украине было 1,7 млн человек.

Впрочем, эксперты рынка труда уже давно говорят, что официальная статистика сейчас не отражает реальности. Мужчины не спешат регистрироваться на бирже труда даже потеряв работу, опасаясь, что им начнут выдавать повестки. Эту тенденцию подтверждает и структура зарегистрированных безработных: 70% среди них - женщины. Плюс нагрузка на биржи труда снизилась за счет выезда из страны миллионов беженцев, добавил Колышко.

Согласно данным декабрьского опроса группы "Рейтинг", 40% украинцев отметили, что работают в обычном режиме, еще 17% - на удаленке, 8% - на новой работе, а 33% ответили, что вообще не работают. То есть реальный уровень безработицы остается рекордным.

По данным Госслужбы занятости, 21% зарегистрированных безработных ранее трудились в сфере торговли, 17% - в перерабатывающей промышленности, 15% - в сельском хозяйстве, 11% - в сфере государственного управления. Также много новых безработных среди поваров, младших медсестер, помощников воспитателей детсадов, официантов, барменов, парикмахеров.

Госслужба занятости также фиксирует увеличение числа вакансий.

По ее данным, больше всего вакансий в Киеве (4,4 тысячи), Львовской (4 тысячи), Днепропетровской (2,3 тысячи) областях.

Но это официальная статистика, с большой долей погрешности. Далеко не все работодатели подают данные о новых рабочих местах в Госслужбу занятости. По данным Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей, больше всего вакансий сейчас не в столице, а во Львове. Причем в последний месяц разрыв заметно увеличился: в столице было 9300 вакансий, а во Львове - 12700, то есть больше на 3,4 тысячи.

"Можно констатировать, что теперь Львов, а не Киев стал главным рынком труда в стране. Это связано с большим количеством релокаций бизнеса на запад, а также пригласительной политикой для переселенцев со стороны местных властей", - пояснил нам Колышко.

Во Львове на рынке труда сейчас действительно ажиотаж. В регион активно зазывают специалистов со всей страны - и на постоянную, и на проектную работу, причем нередко предлагают оплачиваемое жилье и более высокие зарплаты.

Но вернемся к теме зарплат немного позже.

В целом многие украинцы готовы ехать на работу во Львов, что, как считают эксперты, уже в ближайшее время может кардинально перекроить рынок труда - когда к самым высококлассным специалистам будут ехать из других регионов уже не Киев, как ранее, а во Львов.

Отметим, что в среднем по стране желающих работать все еще намного больше, чем вакансий.

По конкурсам на одну вакансию Госслужба занятости дает такую разбивку:

самый большой конкурс в сельском хозяйстве - 31 соискатель на одну вакансию;

на втором месте технический персонал - 14 человек на одну вакансию;

на третьем - работники сферы торговли и услуг (12 человек на место);

в топ-5 попали также чиновники и руководители (11 человек на одну вакансию) и представители неквалифицированных профессий (11 человек на место);

средний конкурс на одну вакансию по стране - 8 человек на место;

по некоторым вакансиям конкурсы ниже: в добывающем промышленности - 3 человека на место, в перерабатывающей - 4, в коммунальной сфере - 2, в строительстве - 8.

То есть найти работу украинцам по-прежнему сложно.

Более того, как сообщают в Государственной службе занятости, в январе этого года работодатели подали информацию о планируемых сокращениях 13,4 тысячи человек (для сравнения: в январе 2022 года, то есть еще до войны, под сокращения планировались около 10 тысяч человек).

Больше всего сокращений намечается в Днепропетровской области - 1,7 тысяч. В лидерах также Запорожская (1,2 тысячи) и Харьковская (1,1 тысяча) области. 46% сокращений будет в сфере государственного управления и обороны, 19% - в медицине и соцпомощи, 18% - среди работников профессиональной и научной деятельности.

Энергетики потеснили водителей и лишний офисный планктон

У кого сейчас самые высокие шансы найти работу?

Львиную долю новых вакансий, по данным Госслужбы занятости, подают перерабатывающие предприятия (21%), торговля (14%), образовательные учреждения (10%), а также транспортники (10%).

Больше всего вакансий традиционно для представителей рабочих профессий. Сейчас ищут швей, электромонтеров, слесарей, сантехников, пекарей, сварщиков и др.

Что касается соискателей с высшим образованием, то больше всего предложений для учителей, фармацевтов, семейных врачей, инженеров, психологов, экономистов, констатируют в Госслужбе занятости.

Среди специалистов с профильным профессиональным образованием самые востребованные - швеи, электромонтеры, слесари, автослесари и различные специалисты по восстановительным работам.

"В целом акцент сейчас идет на энергетику. Что и понятно, учитывая масштабы ее разрушения и потребности в ремонтах. Например, никогда раньше на топовых местах в списке самых нужных специалистов не было мастеров, чья работа связана с электроэнергией. Сейчас же они занимают фактически весь топ-5, начиная от электромонтеров и заканчивая электрослесарями по подземным работам. Тут намечается огромный дефицит, ведь такого количества специалистов по данному профилю наша образовательная система вообще никогда не готовила. А потребность в них с учетом восстановления энергосистемы будет только расти", - отмечает Родион Колышко.

Повышенный спрос на швей во многом связан с госзаказом на нужды обороны.

"По текстилю у нас стабильная загрузка, швеи постоянно нужны", - подтвердил и глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. При этом он отметил, что "людей, которые ищут работу, стало больше".

Интересная ситуация с водителями. Еще буквально несколько месяцев назад многие работодатели заявляли, что не могут найти водителей, хотя готовы им неплохо платить. Сейчас же, по словам Леушкина, очень много водителей-дальнобойщиков ищут работу.

"Перевозок в целом по стране сейчас стало меньше. Стабильно загружены только бензовозы и зерновозы, на них и пытаются сесть водители", - рассказал нам владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин. При этом еще летом прошлого года заправщики говорили, что водителей не хватает, и даже связывали с этим дефицит топлива.

Что касается специалистов с высшим образованием, то тут наиболее востребованные сейчас медики (семейные, терапевты, педиатры), фармацевты, бухгалтеры, говорит Колышко.

Высокий спрос на медиков поясняется несколькими факторами. С одной стороны, многие ушли в военную медицину, с другой - выехали за границу (некоторые страны, в частности, Литва, Польша, Италия разрешают нашим медикам работать без подтверждения диплома), с третьей - растет количество частных клиник, особенно в больших городах.

В последнее время в список самых дефицитных докторов добавились также физиотерапевты и психологи, и, как прогнозируется, спрос на них будет только расти.

При этом резко упал интерес работодателей к офисному персоналу, менеджерам по сбыту и развитию, маркетологам, юристам, банковским служащим.

"Офисный персонал всегда был в топ-10 самых востребованных специалистов. Сейчас переместился на последние места в двадцатке. Во многом это связано с переходом компаний на удаленную работу и нежеланием переплачивать за ведение офисов. То же самое с банковскими работниками, и, что самое печальное, с производственниками: инженерами, технологами. Все это свидетельствует о продолжающемся спаде экономики в стране", - отметил Колышко.

Идет большое проседание и по некогда модным специальностям, например, маркетологам, юристам. Если ранее маркетологи были в двадцатке самых востребованных специалистов, то теперь переместились на 38-е место.

Когда вырастут зарплаты

Главный вопрос, который интересует украинцев, что будет с зарплатами.

Средняя зарплата, по данным Пенсионного фонда, за 2022 год увеличилась на 3% по сравнению с 2021 годом - до 13 376,21 гривен. Но в декабре прошлого года зарплатные показатели откатились: по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года средняя зарплата уменьшилась на 3,7% - до 15 116 гривен. Отчасти это можно объяснить тем, что многим не выплатили ежегодных премий.

"В среднем по стране предложение по среднестатистической вакансии - 10,5 тысяч гривен в месяц. Но в Киеве этот показатель 12 тысяч, а во Львове 13 тысяч", - говорит Колышко.

По данным Государственного центра занятости, средняя зарплата по вакансиям, зарегистрированным в их базе, - 10 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты предлагают традиционно в сфере информации и телекоммуникаций (IT) - 19,4 тысячи. На втором месте - здравоохранение (12,3 тысячи), на третьем - добывающая промышленность (11,9 тысячи гривен); в топ-5 попали также строители (11,4 тысячи) и коммунальщики (11,2 тысячи).

В Институте профессиональных квалификаций добавили, что водителям готовы платить около 12 тысяч, автослесарям - 12,5 тысяч, бухгалтерам - 14 тысяч, врачам - 17,3 тысячи.

Но это официальные зарплаты, в реальности у многих украинцев они существенно выше. Так, большинство предложений по вакансиям на кадровых порталах в Киеве указывают 18-20 тысяч, а во Львове - 20-22 тысячи.

При этом, по словам Колышко, больше всего за год поднялись зарплаты слесарей и энергетиков - на 20-25%. Официально в среднем по вакансиям им предлагают около 12,5-13 тысяч. В реальности же такие специалисты зарабатывают до 30-35 тысяч и больше.

Врачи в государственных клиниках работают на ставку в 20 тысяч. Но в частных клиниках крупных городов им предлагают до 50-60 тысяч и выше, в зависимости от загрузки. Зарплаты водителей-дальнобойщиков, по словам Леушкина - 1-1,5 тысячи долларов. Они выросли еще до войны, в привязке к зарплатам в Европе, куда наши водители активно мигрировали, а затем поддерживались на высоком уровне на волне кадрового дефицита. Будет ли проседание водительских зарплат сейчас, когда рынок более-менее насытился, пока неясно.

Что касается перспектив зарплатного роста, то пока многие работодатели рассуждают на эту тему крайне неохотно. Мол, куда повышать зарплаты, если бизнес едва живой. При этом нагрузка на работников растет.

В государственном секторе зарплаты урезают за счет снятия разного рода доплат и премий.

"В декабре было 20 тысяч, за январь и февраль дали 14 тысяч", - жалуется нам Татьяна, специалист среднего звена одного из ведомств.

Но есть и такие компании, которые повышают зарплаты и планируют делать это в будущем.

Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации, 50% ее членов повысили зарплаты, а 7% - уменьшили. 39% заморозили бюджеты на развитие и обучение кадров, а 11% приостановили выплаты бонусов и премий. Но в 2023 году 33% планируют повышать зарплаты на 15-20%.

Впрочем, понятно, что итоговый процент доплат и будут ли они вообще, зависит от состояния экономики страны в целом и каждой компании в частности.