В Украине начал работать "Единый портал вакансий".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что новый портал по адресу jobportal.dcz.gov.ua позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.

Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и являются максимально актуальными.

Портал появился благодаря сотрудничеству между Минэкономики, Госслужбой занятости и 6 крупнейшими сайтами по трудоустройству.

Ранее мы писали, что за два месяца действия программы еРабота подано более 10 тысяч заявок, из них 1115 одобрены.

Напомним, еРабота – программа, в рамках которой государство предоставляет гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Участвовать в ней может любой неработающий гражданин Украины. Для получения гранта он должен подать заявку через портал Дия или отделение "Ощадбанка".

Также мы рассказывали, что на портале "Дия" предприниматели могут воспользоваться новой услугой еДекларация. На время военного положения она заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.