В программу еРабота подали заявки более 10 тысяч человек. Фото: Денис Шмыгаль

За два месяца действия программы еРабота подано более 10 тысяч заявок, из них 1115 одобрены.

Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем тг-канале.

Сегодня, по его словам, правительство выделило дополнительные 35 млн грн для финансирования утвержденных заявок о создании новых садов и теплиц.

еРабота – программа, в рамках которой государство предоставляет гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Участвовать в ней может любой неработающий гражданин Украины. Для получения гранта он должен подать заявку через портал Дия или отделение "Ощадбанка".

Денис Шмыгаль сообщил, что За два месяца действия программы еРабота подано более 10 тысяч заявок

Напомним, в конце августа украинцам презентовали новую программу финансовой помощи Vidnova Fellowship. В ее рамках предлагают ежемесячные стипендии по 18 тысяч гривен для "возвращенцев" - тех, кто в начале войны уехал из страны, а теперь возвращается. Правда, деньги смогут получить не все, а только работники отдельных сфер (культурный менеджмент, искусство, неформальное образование, социальное предпринимательство и инновации, защита прав человека, СМИ, экология и охрана окружающей среды).

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