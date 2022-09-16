За два месяца действия программы еРабота подано более 10 тысяч заявок, из них 1115 одобрены.

Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем тг-канале.

Сегодня, по его словам, правительство выделило дополнительные 35 млн грн для финансирования утвержденных заявок о создании новых садов и теплиц.

еРабота – программа, в рамках которой государство предоставляет гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Участвовать в ней может любой неработающий гражданин Украины. Для получения гранта он должен подать заявку через портал Дия или отделение "Ощадбанка".

Напомним, в конце августа украинцам презентовали новую программу финансовой помощи Vidnova Fellowship. В ее рамках предлагают ежемесячные стипендии по 18 тысяч гривен для "возвращенцев" - тех, кто в начале войны уехал из страны, а теперь возвращается. Правда, деньги смогут получить не все, а только работники отдельных сфер (культурный менеджмент, искусство, неформальное образование, социальное предпринимательство и инновации, защита прав человека, СМИ, экология и охрана окружающей среды).