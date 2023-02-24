Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года.

Об этом "Стране" рассказали несколько сотрудников медицинских учреждений из разных областей Украины.

По их словам, Национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги заявляет, что они не получают деньги от Министерства здравоохранения, а МОЗ в свою очередь не получает деньги от Министерства финансов.

В распоряжении "Страны" также оказался ответ НСЗУ, который служба разослала всем медучреждениям: "НСЗУ со своей стороны подало в Минздрав, главный распорядитель, все необходимые документы и проект паспорта с расчетами и обоснованиями по КПКВК 2308060. Чтобы в дальнейшем согласовать его с Минфином. В документах НСЗУ учла предварительные замечания Минфина. На сегодняшний день проект паспорта по КПКВК 2308060 Минфин не согласовал. Как только проект паспорта согласует Минфин и утвердит Минздрав соответствующим приказом, НСЗУ сможет возобновить платежи".

Напомним, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Минздрав собирался провести проверки больниц на соблюдение выплат повышенных окладов медикам.

Также мы писали, что по данным НБУ, реальные зарплаты украинцев сократились на 27%.

При этом украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%.