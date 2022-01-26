Министерство здравоохранения Украины планирует инициировать проверки медицинских учреждений на соблюдение выплат повышенных зарплат врачей и медработников.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга.

"Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату", - сказал он.

По словам министра, проверки также затронут и те больницы, где врачей и медработников будут принудительно заставлять работать полный рабочий день, но на неполной ставке.

Ляшко предупредил, что недобросовестных руководителей будет ждать наказание, если Госаудитслужба найдет соответствующие доводы.

Ляшко о медучреждениях - с 1:47

Напомним, 12 января Кабмин принял постановление по поводу "медицинских зарплат". В нем прописано, что врачи (кроме интернов) государственных и коммунальных учреждений здравоохранения должны получать не менее 20 тысяч гривен (то есть могут быть зарплаты и выше), а медсестры - не менее 13,5 тысяч. "Страна" ранее подробно анализировала, как будут платить медикам в этом году, и как это в итоге скажется на здоровье украинцев.

Также мы писали, что украинских медиков собираются массово переводить на полставки, чтобы не платить повышенные оклады.