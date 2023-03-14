Подводим итоги 384-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении бои шли у сел Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское. Об этом сообщал с утра Генштаб. Вечером ВСУ заявили, что отразили атаки в районах Ягодного и Хромово.

Картину по ситуации на фронте дополняет "Институт изучения войны".

По его данным, атаки в направлении Миньковки указывают на то, что россияне, вероятно, продвинулись вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск, "чтобы начать наступление дальше к северо-западу от Бахмута".

Со ссылкой на опубликованные кадры "Институт" утверждает, что противник продвинулся к северо-западу от Бахмута между Дубово-Васильевкой и Богдановкой.

То есть, россияне пытаются более широко охватить группировку украинских войск в Бахмуте, обходя ее все дальше с запада.

Также российские войска "выдвинулись на новые позиции" вдоль трассы Т0504 Константиновка - Бахмут.

Сегодня ЧВК "Вагнер" заявила о захвате завода "Востокмаш" на севере промзоны АЗОМа - Артемовского завода цветных металлов. Он расположен в Бахмуте и несколько дней уже штурмуется россиянами.

Украинский военный паблик Deep State, комментируя снимки, опубликованные ЧВК, сообщает, что "вагнеровцы" сфотографировались в том же цеху, где 20 декабря награждал украинских военных Владимир Зеленский.

Также Пригожин сегодня заявил, что "вагнеровцы" заняли позиции в непосредственной близости от здания мэрии Бахмута. Подтверждений этому со стороны Украины нет.

Отдельный вопрос - что происходит с путями сообщения между Бахмутом и "большой землей".

Газета Washington Post пишет, что трасса Бахмут – Константиновка стала "дорогой жизни" для украинского гарнизона в городе. Остальные дороги перерезаны.

По данным репортеров Daily Mail, из Константиновки украинские военные добираются до Бахмута не напрямую, а через Часов Яр. Что коррелирует с информацией о захвате ряда участков на "константиновской" трассе (в частности, ранее была информация о выходе противника на дорогу восточнее Ивановского).

Но и этот объездной путь местами простреливается россиянами, которые находятся менее, чем в километре от отдельных его участков. Напомним, что из Часов Яра дорога в Бахмут ведет через Хромово, куда пытаются продвинуться российские войска.

Украинские военные уже заявляли, что в случае захвата Хромово Бахмут будет фактически окружен. Поэтому в обеих публикациях упомянутых газет сквозит пессимизм относительно удержания Бахмута.

Daily Mail пишет, что ВСУ минируют оставшуюся в их распоряжении дорогу, и это является "признаком того, что окружение или эвакуация осажденного города может быть близка, если не неизбежна".

"Вашингтон пост" замечает, что "фокус на Бахмуте вызывает скептицизм с обеих сторон... Контроль над городом вряд ли повлияет на исход войны. Выгода для Украины от массовой гибели наемников "Вагнера" и российских солдат может не перевесить цену ее собственных серьезных потерь, учитывая, что Киеву нужны ресурсы для ожидаемого весеннего наступления".

Но из Киева по Бахмуту сегодня вновь шли совсем другие сигналы. Зеленский провел заседание Ставки, на которой все члены ставки высказались за продолжение обороны Бахмута. Позже отдельно высказался главком Залужный.

"Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", - написал Залужный после заседания Ставки.

Остальной фронт

По данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях бои шли в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

"Институт изучения войны" сообщал, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска. На кадрах, опубликованных 13 марта, видно, что они прошли южнее Гряниковки.

Также было продвижение к северо-востоку от Верхнекаменского (семь километров к востоку от Северска).

Украинские власти этого не подтверждают. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о тяжелой ситуации на Кременском и на Сватовском направлениях, "но успехов там враг не имеет, никаких существенных продвижений там нет". К слову, по данным источников "Страны", в ближайшее время Гайдай может уйти в отставку с поста главы ОВА и отправиться послом в Казахстан.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник наступал в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Это данные Генштаба ВСУ.

Авдеевский укрепрайон украинских войск продолжают атаковать российские войска. Город подвергается постоянным обстрелам, Ночью три ракеты ударили по Авдеевке, одна - по Ласточкино Очеретинской громады. В Авдеевке ракеты попали в промышленное предприятие и в жилой квартал.

Днем был масштабный прилет в центр Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Погиб человек, семеро ранены.

Днем РФ нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Самолеты Су-24 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты для поражения украинской ПВО.

Заявлено, что все выпущенные ракеты сбиты, но взрывная волна и обломки повредили детский сад и несколько частных домов на побережье области.

Глава Николаевской обладминистрации Ким заявляет, что ракетные удары России, которые идут сейчас не только на юге, но и на севере, имеют целью поражение украинской ПВО.

Масштабные воздушные тревоги сегодняшнего дня были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения ракетных комплексов наземного базирования и полетами МиГ-31К, заявили сегодня Воздушные силы.

Всего было четыре тревоги плюс еще одна - пятая - которая прошла позже и в сводку не вошла.

Оружие для Украины

"Укроборонпром" заявляет, что совместно с неназванной страной НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки. Первая партия снарядов для советских танков Т-64, Т-72 и Т-80 уже поставлена.

Производство развернули за рубежом, но работают на нем украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие специалисты.

Всего за время войны было развернуто украинское производство следующих боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Болгарии реанимируют завод по производству боеприпасов советских калибров, которые будут поставляться в Украину. Но там ли делают танковые снаряды - не уточняется.

Польша заявила, что может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. Число не указано, но польские СМИ писали, что на вооружении у Варшавы еще есть около 30 самолетов этого типа.

Еще одна новость из области военной помощи - украинские военные заканчивают обучение на танках "Леопард", сообщили немецкие СМИ. Мы уже рассказывали, что Германия обещала начать поставки танков Украине в апреле.

В то же время за океаном республиканцы продолжают заявлять, что военные поставки Киеву надо урезать. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" (и это сама по себе очень показательная формулировка) не входит в число американских интересов.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", - сказал Десантис.

Кроме того, по его мнению, нельзя давать Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", - заявил губернатор Флориды.

По его словам, такие поставки "приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами". Кроме того он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".

В свою очередь Трамп заявил Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах президента в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов его встречи с Владимиром Путиным.

В общем "проблема-2024" для Украины - президентские выборы в США - проступает все отчетливее. Шансы на победу набирают кандидаты, исповедующие антивоенную риторику. Поэтому нынешняя администрация Белого дома крайне заинтересована в победах Украины на поле боя - что позволит эту риторику блокировать и обосновать необходимость затрат на Украину.

Военные перспективы

Вопрос успеха ВСУ прямо упирается в качество и количество личного состава - причем, как в Украине, так и в России. Один из признаков того - процессы, связанные с мобилизацией в обеих странах.

Сегодня харьковский областной военком Владимир Арап заявил, что в ближайшем будущем граждане будут получать повестки в "Дие".

"Электронный реестр у нас был ещё до начала войны. Была создана программа "Обериг", в которую вносятся все военнообязанные, призывники. Электронная база всеукраинская, в которую вносятся все наши мужчины от 18 до 60 лет. База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК (военкоматы) будут совершаться уже в электронном виде. К этому все идет", - сказал Арап.

Минцифры, впрочем, этого не подтверждают. "В "Дие" повесток не будет. Относительно военного учета - данные о военнообязанных находятся в реестре "Обериг", принадлежащем Минобороны. К "Дие" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дия" - это не реестр", - отметил в комментарии СМИ Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Но, судя по комментарию военкома, вариант рассылки повесток через "Дию" прорабатывается и технически, очевидно, легко осуществим, несмотря на ремарки от Минцифры.

Также идут определенные процессы и в РФ. Вручать повестки начали в Воронежской области, заявил региональный военкомат. По его данынм, "единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учёта". Повестки будут вручаться преимущественно запасникам по месту жительства и работы.

Возвращаясь к вопросу о ВСУ, западная пресса делает свои выводы. По мнению Washington Post, качество личного состава украинской армии ухудшилось из-за потерь в течении года, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления.

Издание пишет, что "с поля боя ушли многие из самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских официальных лиц усомниться в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление".

По данным официальных лиц в ЕС и США, Украина потеряла убитыми и ранеными сначала вторжения 120 тысяч человек, когда как РФ - 200 тысяч, при большем мобилизационном ресурсе.

"Если оставить в стороне статистику, приток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил профиль украинских сил, которые, по словам военнослужащих на местах, также страдают от элементарной нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов", - пишет издание.

Это ставит под сомнение возможное контрнаступление украинских сил, пишет издание.

"Даже с новым оружием и подготовкой американские военные считают силы Украины недостаточными для наступления на всем гигантском фронте, где Россия возвела существенную оборону, поэтому войска обучаются находить слабые места, которые позволяют им прорываться танками и бронетехникой", - говорится в материале.

Появление таких публикаций в западной прессе довольно показательно. Хотя, нельзя исключать, что это элемент военной хитрости с целью преуменьшить в глазах россиян опасность контрнаступления ВСУ, чтоб армия РФ к нему не так тщательно готовилась.

Но, так или иначе, нынешняя война показала, что, при всем значении качества и количества современного оружия, выучки и морального духа личного состава, численность войск по-прежнему играет очень большую роль. А в некоторых случаях и определяющую. Фактор численности и его значение для развития событий на фронте в ближайшие месяцы мы сегодня подробно разбирали здесь.