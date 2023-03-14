По поводу публикаций в западных СМИ с сомнениями в возможности ВСУ провести масштабные успешные наступательные действия в виду больших потерь и отсутствия численного преимущества.



Нынешняя война показала, что, при всем значении качества и количества современного оружия, выучки и морального духа личного состава, численность войск по-прежнему играет очень большую роль.



И этот фактор был определяющим для многих ключевых событий на линии фронта.



Так, первоначальные успехи российских войск, когда они в первые две недели вторжения подошли к пригородам Киева, взяли Херсон, Бердянск, Мелитополь, Балаклею, дошли до Николаева и Изюма, а также захватили большую часть Луганской области, объяснялись помимо прочего численным перевесом армии РФ на главных направлениях удара.



По разным оценкам россияне (включая силы "ЛДНР") задействовали во вторжении 170-200 тысяч человек. Примерно такая же численность была и у украинских сухопутных войск (если считать еще и Нацгвардию). Но значительная часть их была сконцентрирована на Донбассе, а остальные были рассредоточены по всей стране.



Однако очень быстро фактор численного перевеса россиян сошел на нет.



Во-первых, чем дальше продвигалась армия РФ, тем больше сил ей приходилось тратить на охрану своих тыловых коммуникаций (которые были очень уязвимы).



Во-вторых, украинские войска смогли быстро нарастить численность за счет добровольцев и, что самое главное, за счет системы так называемого Оперативного резерва (ОР) первой и второй очереди (согласно открытым данным, общая численность к началу войны - от 150 до 200 тысяч человек). Это служившие в армии люди и ветераны боевых действий. В отличие от прочих резервистов, по резервистам первой и второй очереди ОР в военкоматах вели четкий учет, а потому смогли быстро их призвать в армию. Плюс какое-то количество людей призывали по мобилизации и не из ОР. Таким образом, численность действующей армии в короткие сроки увеличилось на несколько сот тысяч человек. Причем большая часть из них была высокомотивированными бойцами, а многие, к тому же, имели еще и опыт ведения боевых действий.



И это полностью переломило ситуацию уже во второй половине марта. Россияне столкнулись с тем, что им приходится наступать на превосходящие силы украинской армии. И, к тому же, все больше сказывались и другие проблемы армии РФ - и организационные, и военно-технические.



Поэтому российское командование приняло решение вывести войска из Киевской, Сумской и Черниговской областей, чтоб сократить линию фронта и перебросить высвобожденные подразделения на другие участки.



Однако это также помогло лишь частично. За счет превосходящей огневой мощи, в мае-июне российские войска еще могли наступать, однако, после взятия Лисичанска и Северодонецка, их наступление остановилось. Слишком неравным уже было соотношение сил (особенно с учетом больших потерь россиян).



Попытки нарастить численность за счет добровольцев дали недостаточный эффект. Мобилизацию же российские власти не хотели проводить как по политическим причинам (опасаясь вызвать недовольства населения), так и по техническим. Военная реформа, проведенная в 2009-2010 годах в РФ фактически демонтировала мобилизационную систему и военное строительство исходило из того, что российская армия должна быть относительно компактной. К такой большой войне, которая, по итогу, началась в Украине, российская армия была концептуально не готова (как, впрочем, и большинство европейских армий). А численность сухопутных войск РФ к началу 2022 года была самой маленькой в истории России со времен Петра Первого.



Системы же аналогичной украинскому ОР, позволяющей быстро призвать в армию несколько сот тысяч подготовленных резервистов, в России не было. Точнее, она только начала создаваться к моменту начала вторжения в виде БАРСа, но еще не успела толком запуститься.



Последствия не заставили себя ждать. В сентябре украинские войска, получив современное западное вооружение и боеприпасы, прорвали фронт россиян в Харьковской области и у РФ не нашлось резервов, чтоб закрыть прорыв

После этого Кремль все ж таки решился на мобилизацию, которая шла очень туго, однако свою роль сыграла.

К концу ноября фронт за счёт насыщения мобилизованными был стабилизирован, хоть для этого россиянам и пришлось покинуть правый берег Днепра, а на востоке отступить на линию Сватово-Кременная.



Сколько именно призвано россиян точно неизвестно. Официальные данные – 300 тысяч человек. Неофициально, западными, украинскими и российскими оппозиционными источниками, называются цифры от 250 до 520 тысяч человек.



Однако, даже если взять минимальные цифры, то, получается, что численного преимущества у ВСУ на линии фронта уже нет (тем более, что украинская армия также несет очень существенные потери). А если верны цифры ближе к максимальным значениям, то численное преимущество есть у РФ, причем весьма значительное.



И уже с декабря инициатива начала постепенно возвращаться к российским войскам. Наиболее активно бои идут в районе Бахмута, где атакует (пусть и с очень большими потерями) пополненный десятками тысяч завербованных заключенных ЧВК "Вагнер".



Но наступательные действия, хоть и не такой интенсивности (но и не с такими потерями), россияне ведут почти по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях.



При этом, как отмечают военные эксперты, в современной войне с учетом большой роли артиллерии и прочих средств поражения, потери обороняющихся могут быть ненамного меньше, чем у наступающих.



Некоторые украинские военные блогеры уже дали свое объяснение такой тактике: россияне "разменивают" свои потери на потери украинских войск, рассчитывая, что, исходя из численного превосходства, "размен", по итогу, будет в пользу РФ.



Украинское командование, правда, так не считает. Оно неоднократно заявляло, что его стратегия следующая: упорной обороной на Донбассе истощить наступающие российские части, а в это время подготовить резервы, которые перейдут в генеральное наступление (чаще всего его направлением называется юг Украины). Потому и нет приказа, как объясняет командование ВСУ, на отступление из Бахмута и других городов, которые атакуют россияне.



Но эта логика сработает в одном случае – если численность сформированных резервов будет существенно превышать уровень потерь, которые несут в боях на Донбассе украинские войска. И, что немаловажно, качество подготовки этих резервов и боевой дух их бойцов будет не меньшими, чем у тех частей, которые сейчас держат удар в Донецкой и Луганской областях. Причем большое значение имеет и скорость формирования новых подразделений, потому что Россия также может, со временем, начать новую волну мобилизации (по крайней мере о такой возможности часто говорят в Украине и на Западе).

Западная пресса пишет, что Генштаб ВСУ намерен к началу контрнаступления сформировать несколько новых армейских корпусов общей численностью в 60 тысяч человек. Российские военные телеграмм-каналы пишут, что планы якобы еще более значительные – до 150 тысяч. То, что мобилизация активизируется хорошо заметно и по массовой раздаче повесток в украинских городах, хотя насчет мотивации тех, кого таким образом забирают в армию, есть, конечно, вопросы.



Так или иначе, но от того сможет ли украинское командование в ближайшее время выполнить свои планы по увеличению численности войск за счет новобранцев, а также обучить и вооружить их, и зависит в очень значительной степени дальнейший ход войны.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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