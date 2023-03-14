Качество ВСУ ухудшилось из-за потерь в течении года, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что "с поля боя ушли многие из самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских официальных лиц усомниться в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление".

По данным официальных лиц в ЕС и США, Украина потеряла убитыми и ранеными с начала вторжения 120 тысяч человек, когда как РФ - 200 тысяч, при большем мобилизационном ресурсе.

"Если оставить в стороне статистику, приток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил профиль украинских сил, которые, по словам военнослужащих на местах, также страдают от элементарной нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов", - пишет издание.

Это ставит под сомнение возможное контрнаступление украинских сил, пишет издание.

"Даже с новым оборудованием и подготовкой американские военные считают силы Украины недостаточными для наступления на всем гигантском фронте , где Россия возвела существенную оборону, поэтому войска обучаются находить слабые места, которые позволяют им прорываться танками и бронетехникой", - говорится в материале.

Ранее Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ состоится через два месяца.

Также сообщалось, что Сырский говорил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".