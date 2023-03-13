Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута остается сложной.

Его цитирует Министерство обороны Украины в телеграм-канале.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - заявил Сырский.

Он добавил, что россияне несут потери.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - заявил командующий.

Ранее сообщалось, что командир одного из подразделений ВСУ сказал. что в Бахмуте "может быть повторение Дебальцево".

Последние события вокруг Бахмута мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.