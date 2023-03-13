В понедельник, 13 марта, в Украине идет уже 383-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 12 марта.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

13 марта

10.25 Уполномоченный по правам человека рассказал, кто имеет право выдавать украинцам повестки.

- Органы местного самоуправления;

- Руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учреждений образования (независимо от подчиненности и формы собственности);

- Управители многоквартирных домов;

- Должностные лица районного или местного центра комплектации и социальной поддержки (военкомата).

Место выдачи - никак не регламентируется. "Это может быть работа, блокпост, кафе или улица", - сообщает Офис уполномоченного.

10.10 Митрополит Киево-Печерской Лавры Павел назвал руководство Украины "внуками" вождей Октябрьской революции 1917 года и заявил, что "Апокалипсис начинается с Украины".

Так он отреагировал на требования властей к УПЦ покинуть Лавру до 29 марта.

"29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить Киево-Печерскую Лавру, свой дом. Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой, сегодня прикрываются благом. Наверное, Апокалипсис начинается с Украины", - заявил он.

Также, по его мнению, Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской Лавры «осквернены» после передачи их ПЦУ.

09.40 В некоторых районах Киева снова применяются стабилизационные отключения, сообщают в ДТЭК.

Отключения происходят в частях Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов по графикам, опубликованным на сайте Укрэнерго.

Причина введения стабилизационных отключений - невозможность подать энергию для всех жителей из-за повреждения оборудования энергообъектов после ракетной атаки 9 марта, сообщили в ДТЭК.

09.30 В США рухнул второй крупный банк за неделю - Signature Bank.

Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Регулятор в штате Нью-Йорк принял решение прекратить работу банка из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Минфина США, Федерального резерва и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, чьи активы оценивались в более чем 200 млрд.

09.20 Число погибших из-за обстрела Солончаков Куцурубской громады Николаевской области увеличилось до двух человек, сообщают в облуправлении полиции. (Ранее сообщалось об одном погибшем).

Ранены двое человек, в том числе - семилетний ребенок.

08.45 Воздушная тревога в некоторых регионах Украины.

08.08 Ситуация вокруг Бахмута остается сложной, заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - цитирует Сырского Минобороны Украины.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - добавил командующий.

08.05 Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов.

07.50 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

Об этом сообщают областные власти.

07.15 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. РФ продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

2. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

06.40 В Польше собираются проверить соцвыплаты, которые получают украинские беженцы. Часть средств могут вернуть.

Об этом пишут местные СМИ.

Проверки коснутся украинцев, которые выехали из Польши и в течение 30 дней не вернулись, хотя продолжили получать социальные выплаты.

06.25 Карта тревог на сейчас.