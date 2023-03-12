Подводим итоги 382-го дня войны в Украине.

Ситуация под Бахмутом

Сегодня Генштаб ВСУ впервые за долгое время не перечислил населенных пунктов, которые россияне штурмовали на Бахмутском направлении - кроме самого Бахмута.

В российских телеграм-каналах вчера вечером прошла информация о захвате "Вагнером" села Орехово-Васильевка на северо-запад от Бахмута. Но сегодня в ЧВК призвали "не бежать впереди паровоза", давая понять, что бои за населенный пункт идут.

Это село, впрочем, довольно далеко от линий снабжения ВСУ в Бахмуте. Которые, судя по заявлениям бойцов ВСУ, под большой угрозой.

Командир одного из подразделений Денис Ярославский считает, что в Бахмуте может повториться ситуация, которая была в Дебальцево в феврале 2015 года, когда украинские войска оказались фактически в окружении.

"Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 километров. Без логистики нет ничего – ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно", - описывает ситуацию Ярославский в эфире "Эспрессо".

Об этом же вчера писал в Твиттере боец 93-й бригады под ником "Твой друг Стус": "Как только русские займут дорогу на Хромово, Бахмут постепенно начнет превращаться из крепости в большую братскую могилу".

Отметим, что под Дебальцево в 2015 году украинскими войсками командовал Александр Сырский, который сейчас руководит обороной Бахмута.

При этом Ярославский видит перспективы улучшить ситуацию в Бахмуте. По его словам, украинские силы рассчитывают расширить горловину котла за счет бригад, которые проходили учебную подготовку в Европе.

"Это очень хорошо обученные за 3-4 месяца бригады, которые прошли обучение и возвращаются с пониманием школы НАТО. Все мы ожидаем, что эта группа в поддержку придет и мы сможем расширить эту горловину оперативного котла", – сказал он.

На Западе чиновники администрации Байдена и других ведомств склоняются к тому, что город лучше оставить.

Газета Politico в статье о разногласиях администраций Байдена и Зеленского (к которой мы еще вернемся ниже) пишет, что потери Украины в Бахмуте могут лишить ее возможности начать крупное контрнаступление этой весной. Так считают опрошенные изданием высокопоставленные чиновники.

В то же время в другом материале газета цитирует экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который солидаризируется с Зеленским насчет удержания Бахмута, поскольку там, по его мнению, погибают лучшие российские части.

Издание приводит два мнения о российских потерях в Бахмуте: Украина утверждает, что они выше, чем у ВСУ, в семь раз, а представители разведок НАТО ранее заявляли, что в пять. Исходя из этой математики, Украине, как утверждается, выгодно удерживать Бахмут, поскольку это сводит на нет более высокий мобилизационный потенциал РФ.

Но здесь есть несколько моментов, которые могут данную логику перечеркнуть.

Во-первых, данные о столь высоких российских потерях не поддаются проверке (ранее мы уже видели, что цифры российских потерь даже среди союзников - Украины и западных стран - различаются в два-три раза).

К тому же высокий уровень потерь определяется не только традиционной формулой, при которой наступающие теряют больше, чем обороняющиеся. В нынешней войне городские бои ведутся в первую очередь артиллерией, когда дома, укрепленные противником, расстреливаются из пушек и минометов (почему города и выглядят тотально разрушенными после российских штурмов). В этих условиях потери у обороняющихся также весьма значительные.

Украинские военные сами рассказывали о том, что отступают, потому что россияне уничтожают здания, в которых укрываются ВСУ.

Второй момент - риск окружения Бахмута, который будет означать гибель или плен окруженной в городе группировки. Либо же ее высокие потери при выходе из "котла".

Американский военный обозреватель Роб Ли, работающий старшим научным сотрудником в Институте исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute), спорит с доводами Петреуса.

Признавая, что уровень потерь РФ в Бахмуте выше, чем в других местах, он утверждает, что "Бахмут больше не является подходящим местом для уничтожения российских войск". И украинские войска также несут там существенные потери.

По его словам, "коэффициент истощения" сил ВСУ стал хуже, когда Россия захватила северный фланг в феврале.

Вероятно, поэтому и в Украине, и на Западе мнения по поводу продолжения битвы за Бахмут резко поляризовались. А в тех же США, как мы видим, представители власти склоняются скорее к оставлению города и отходу на более выгодные позиции.

Но, как считаются, не могут переубедить Банковую, которая, судя по заявлениям украинских военных, планируют бросить в бой резервы, подготовленные Западом для контрнаступления на юге.

Что еще происходит на фронте

По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки.

Российские телеграм-каналы пишут, что на авдеевском участке фронта у противника есть продвижение. В частности, россияне, по их утверждениям, вошли в Красногоровку - село севернее Авдеевки - закрепились на восточной окраине и пытаются атаковать дальше.

Сообщается, что ВСУ перебросили туда подкрепления.

Еще одно заявление российской стороны - о подходе к селу Каменка. Цель обоих движений - выход в тыл Авдеевского укрепрайона ВСУ.

Украина этих заявлений не подтверждает. Но в в телеграмм-каналах пишут, что в последнюю неделю резко активизировалась работа российской авиации в районе Авдеевки.

На Лиманском и Купянском направлениях противник сохраняет значительное военное присутствие. Были попытки прорыва обороны ВСУ, сообщает Генштаб.

Россияне на этом участке постоянно экспериментируют с тактикой боя, сказал губернатор Сергей Гайдай.

"Кременная. Белогоровка. Сватово. То, что там происходит - это попытка не просто в лобовую штурмовать наши позиции. Россияне экспериментируют. То техникой едут тяжелой, до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции, или иногда просто запускают по три роты на штурм. Постоянно сейчас подключают дроны всех типов - их у россиян стало намного больше", - объясняет Гайдай.

Вчера вечером Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли. Это уже вторая беседа генералов на этой неделе. Предыдущая состоялась в среду.

"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", - заявил Залужный.

По последнему вопросу подтверждается гипотеза, о которой уже писала "Страна", что массированная ракетная атака 9 марта могла быть связана с информацией о прибытии в Украину первой системы ПВО Patriot, о чем сообщали западные СМИ, но опровергал Киев.

"Немалую роль в этом (российской атаке - Ред.) сыграла такая предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Военные перспективы

Через год после начала войны между Вашингтоном и Киевом растут "закулисные разногласия" по поводу целей войны. И вырисовываются потенциальные "точки возгорания" в отношении того, как и когда закончится конфликт.

Об этом пишет газета Politico после бесед с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами.

По их словам, между США и Украиной возникают новые точки напряженности: диверсия на Северном потоке, жестокая, изматывающая оборона "стратегически неважного украинского города"; и "план борьбы за регион, где российские войска окапывались почти десять лет".

"Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом непрочное. Растущие разногласия могут предвещать больший раскол в дебатах о том, как закончится война", - говорится в статье.

Одним поводов для разногласий называют Бахмут (о чем мы уже говорили выше).

Второй - вероятный подрыв "проукраинской группой" Северного потока.

Аналитики разведки не верят, что Зеленский или его помощники были причастны к данной диверсии, но администрация Байдена "дала Киеву сигнал" — так же, как это было, когда в прошлом году была убита Дарья Дугина, — что акты насилия за пределами Украины не допускаются.

Отметим, что касаемо роли Украины в подрыве "Потоков" сомнения возникают уже и в западной прессе. Но, видимо, американцы намерены делать упор именно на этой версии.

Третий пункт - в Вашингтоне "ворчали по поводу постоянных просьб" по отправке все новых партий вооружений и по поводу того, "что Зеленский не проявлял должной благодарности" за уже поставленное оружие.

Четвертый повод - Пентагон блокирует передачу данных о военных преступлениях России в Международный уголовный суд, опасаясь, что это может стать прецедентом, по которому затем будут привлекаться к ответственности американские военные.

Пятый - настойчивое требование Зеленского о том, чтобы вся Украина, включая Крым, была возвращена Украине до начала каких-либо мирных переговоров. Это только продлит войну, считают официальные лица США.

Более того, Пентагон постоянно выражал сомнения в том, что украинские силы даже с новейшим западным оружием смогут вытеснить Россию из Крыма.

"На данный момент Байден продолжает придерживаться своего рефрена о том, что Соединенные Штаты оставят все решения о войне и мире Зеленскому. Но в Вашингтоне сомневаются, насколько надежным будет это решение, поскольку война продолжается — и приближаются новые президентские выборы", - говорится в материале.

По данным Politico, США ясно дали Киеву понять, что они не могут бесконечно финансировать Украину на нынешнем уровне".

"Хотя поддержка Украины в значительной степени была двухпартийной, небольшое, но растущее число республиканцев начали выражать скептицизм по поводу использования американских средств для поддержки Киева, пока не видно конца далекой войне", - заключают авторы материала.