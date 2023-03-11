Немецкое издание Bild публикует некоторые детали о 15-метровой парусной яхте "Андромеда", на которой, по последней версии, 26 сентября 2022 года перевозили взрывчатку "проукраинские диверсанты" - пятеро мужчин и одна женщина, якобы совершившие подрыв газопроводов "Северный поток".

У Bild - три вопроса, ставящих под сомнение эту теорию, озвученную западными СМИ.

Взрывчатка. Для трех взрывов, которые были совершены, ее нужно не менее 1 500 килограммов. Спустить ее вручную невозможно, а на "Андромеде" нет крана для спуска такого веса под воду.

Логистика. Как диверсионная группа смогла перевезти полторы тонны взрывчатки из армейских запасов через Польшу и Германию, не попав в поле зрения спецслужб или полиции?

Водолазное снаряжение. Эксперты сомневаются, что "Андромеда" оборудована для работы водолазов.

Последний момент, кстати, обсуждается и в профильных пабликах. Считается, что для глубоководной работы нужны специализированные суда со стабилизацией на месте погружения (в противном случае яхту бы отнесло в сторону).

Кроме того, водолазы должны иметь спецподготовку для работы на существенной глубине с отработкой закладки взрывчатки на модели-симуляторе конкретного объекта (такие существуют на военных базах).

Напомним, накануне Spiegel написал, что яхту Bavaria Cruiser 50 (15 метров) арендовала у чартерной компании, базирующейся на Рюгене, группа лиц, которая, по версии следствия, имеет отношение к Украине.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность украинцев к подрыву "Северных потоков".