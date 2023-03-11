Все более сомнительной становится версия о "проукраинской группе", которая якобы подорвала газопроводы "Северный поток" в Балтийском море с использованием парусной яхты.

Об этом пишет Bild.

Выясняется, что это была 15-метровая лодка "Андромеда", на которой, как говорят, пять мужчин и одна женщина подготовили теракт 26 сентября 2022 года. Она зафрахтована компанией Mola Yachting на курорте Бреге на острове Рюген.

По фигурирующей в СМИ версии, которая кажется Bild сомнительной, "Андромеда", оснащенная двигателем мощностью 75 л.с., проплыла из Ростока через Рюген в Борнхольм, чтобы разместить не менее 1500 кг взрывчатки точно на газопроводе - на глубине 80 метров. Газета называет это судно "скорлупой" и крайне скептически оценивает то, что оно могло выполнить такую задачу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность украинцев к подрыву "Северных потоков".

Также и в Кремле сомневаются, что Украина смогла бы подорвать "Северные потоки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диверсию слишком сложной задачей, которая была по плечу хорошо обученной государственной спецслужбе, которых в мире не так много.