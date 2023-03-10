В Сети появилось фото яхты, которую немецкое следствие считает связанной со взрывами на "Северных потоках".

Соответствующий снимок опубликовало издание Spiegel.

По данным издания, судно, на котором, как считают, диверсанты перевозили свои взрывные устройства, – это парусная яхта "Андромеда", порт приписки которой – община Бреге на острове Рюген, земля Мекленбург-Передняя Померания.

Яхту Bavaria Cruiser 50 (15 метров) арендовала у чартерной компании, базирующейся на Рюгене, группа лиц, которая, по версии следствия, имеет отношение к Украине.

Напомним, на днях The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

В то же время у Зеленского открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".

При этом в правительстве Германии призвали дождаться результатов расследования по взрывам на "Северных потоках". В частности, министр обороны Германии Борис Писториус допускает, что могла иметь место "операция под чужим флагом".