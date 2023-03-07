Германия и США призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках", прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель федерального правительства Германии на просьбу прокомментировать публикации СМИ, в которых указывалось на причастность "проукраинской группы" к взрывам на российских газопроводах, отметил, что эту информацию в Берлине приняли к сведению, но комментировать не будут.

"Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она имеет суверенитет над процедурой", - говорится в комментарии.

В свою очередь координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон ждет завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.

"Мы считаем, и президент сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованием завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", - сказал Кирби.

Сегодня The New York Times сообщила, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

Одновременно немецкая Die Zeit написала, что "Северные потоки" взорвала проукраинская группа. По ее данным, секретную операцию в море проводила группа из шести человек.