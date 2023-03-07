Немецкая пресса опубликовала расследование о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Она обвиняет в подрыве "проукраинскую группу".

Об этом пишет Die Zeit.

Как сказано в материале "Расследование Nord Stream: следы ведут в Украину", следователи идентифицировали судно, с которого велась атака на газопровод: судя по всему, его арендовала компания, принадлежащая двум украинцам и базирующаяся в Польше.

Согласно информации издания, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. В статье говорится, что это были пятеро мужчин и одна женщина. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

Национальность преступников неясна. По-видимому, диверсанты имели поддельные паспорта, которые использовались и для аренды лодки.

По версии следствия, команда диверсантов вышла из города Ростока (Германия) 6 сентября 2022 года. В статье утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике.

Согласно материалу, следователям удалось на следующий день найти лодку на территории коммуны Вик-на-Дарсе, а затем ее видели на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

По данным следствия, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки. По информации ARD и Zeit, осенью, то есть вскоре после взрывов на газопроводах, западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за их подрыв несет украинский спецназовец.

В спецслужбах Запада не исключают, что след, указывающий на вину украинцев, может быть фальшивым. Однако доказательств, подтверждающих такой сценарий, следователи, по-видимому, не нашли.

Сегодня и The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

А ранее большой резонанс вызвало расследование американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что трубопроводы были взорваны американцами при содействии Норвегии и по личному приказу президента США Джо Байдена.