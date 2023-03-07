За сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, на причастность группировки указывают "новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США".

"Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников", - пишет газета.

Официальные лица считают, что Украина и ее союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Также в статье указывается, что США не нашли свидетельств причастности российских властей к диверсии на "Северных потоках".

Напомним, ранее большой резонанс вызвало расследование американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что трубопроводы были взорваны американцами при содействии Норвегии и по личному приказу президента США Джо Байдена.

Белый дом опроверг эти обвинения и назвал их ложью.