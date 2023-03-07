Украина не имеет отношения к взрывам на "Северных потоках".

Так советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Твиттере публикацию New York Times о том, что взрывы произвела "проукраинская группировка".

"Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не имеет информации о "поддерживающих Украину диверсионных группах". Что случилось с газопроводом Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ", – написал Подоляк.

Сегодня The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

Одновременно немецкая Die Zeit написала, что "Северные потоки" взорвала проукраинская группа. По ее данным, секретную операцию в море проводила группа из шести человек.