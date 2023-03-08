Еще одно авторитетное СМИ пишет о возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Британская The Times утверждает, что за взрывами может стоять "частное предприятие из Украины".

По данным издания, "это было осуществлено не американцами, русскими или поляками, а частным предприятием из Украины".

Также сообщается, что на западе спецслужбы знали об украинском следе в диверсиях на газопроводах уже через неделю после взрывов.

В НАТО стремились, чтобы данная информация не стала публичной, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией.

"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается", - пишет издание.

Напомним, ранее немецкая Die Zelt писала, что за подрывом стоят не американцы или россияне, а проукраинские силы. По данным New York Times, высшее руководство Украины не имеет отношения к произошедшему.

При этом в правительстве Германии призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Германии Борис Писториус допускает, что могла иметь место "операция под чужим флагом".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк открестился от обвинений в причастности Украины к диверсии.