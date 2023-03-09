В Кремле сомневаются, что информация СМИ о причастности к подрыву "Северных потоков" проукраинской группы является достоверной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В проукраинского доктора Зло с трудом верится. Слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", - сказал Песков.

Напомним, в последние дни западная пресса активно пишет, что за диверсией на "Северных потоках" стоят не американцы или россияне, а проукраинские силы. При этом правительство Украин не имеет к этому отношения, а за подрывом стоят частные лица.

Примечательно, что Украина, отрицая эти обвинения, использует подобную РФ риторику. Так, министр обороны Алексей Резников заявил, что "это было бы комплиментом" для украинских спецслужб.

А Офис президента намекает на причастность к подрыву "Северных потоков" России. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, именно Москве были выгодны эти взрывы.

"Страна" разбиралась, что известно о новой версии подрыва "Северных потоков".

При этом американский журналист Сеймур Херш заявлял, что "Северные потоки" взорвали американцы при помощи норвежцев. Херш заявляет, что решение о подрыве утверждал лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.