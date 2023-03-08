Информацию о том, что "Северные потоки" взорвали украинцы, мировым СМИ подбросила некая "группа влияния".

Такое мнение высказал в эфире у Марка Фейгина экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы имеем дело с системной работой с мировыми СМИ одной из групп влияния. Не склонен обвинять журналистов, им просто подбрасывают информацию", - сказал Арестович.

При этом, по его словам, даже если "допустить невероятное", что газопроводы взорвали украинцы, государство Украина ответственность за них нести не может.

Напомним, вчера The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

Одновременно немецкая Die Zeit сообщила, что "Северные потоки" взорвала проукраинская группа. По ее данным, секретную операцию в море проводила группа из шести человек.

Сегодня еще одно авторитетное СМИ заявило о возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Британская The Times утверждает, что за взрывами может стоять "частное предприятие из Украины".

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