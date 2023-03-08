Совет нацбезопасности Белого дома не может подтвердить данные, приведенные в публикации газеты The New York Times, согласно которой диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла осуществить проукраинская группировка.

Об этом сообщила в Твиттере руководитель пресс-службы СНБ Эдриенн Уотсон.

"СНБ не может подтвердить этот отчет NYT. Как признает репортер, анонимные утверждения в отчете NYT не были получены из разведывательных данных пониженного качества, предоставленных правительством США, и источники не были уполномочены говорить от имени правительства США", – написала она.

Напомним, вчера The New York Times написала, что за сентябрьскими взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит "проукраинская группировка".

Одновременно немецкая Die Zeit сообщила, что "Северные потоки" взорвала проукраинская группа. По ее данным, секретную операцию в море проводила группа из шести человек.

Сегодня еще одно авторитетное СМИ заявило о возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Британская The Times утверждает, что за взрывами может стоять "частное предприятие из Украины".

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