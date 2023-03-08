Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что взрывы на "Северных потоках" в сентябре прошлого года были выгодны России.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"О мотивах и ожиданиях. Сентябрьские казусы на СП-2 произошли на фоне попыток РФ "заморозить Европу" и напугать ее накануне зимы. До этого РФ пыталась заблокировать СП-2 поломками, которые якобы не могли устранить месяцами. Так кто выиграл от несчастного случая?" – говорится в сообщении советника Андрея Ермака.

Напомним, ранее западная пресса писала, что за диверсией стоят не американцы или россияне, а проукраинские силы. При этом, по данным The New York Times, высшее руководство Украины не имеет отношения к произошедшему.

Кроме того, The Times пишет, что за подрывом может стоять "частный спонсор" из Украины, не связанный с Владимиром Зеленским.

В Офисе президента уже открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".

Министр обороны Украины Алексей Резников также отрицает причастность украинских спецслужб к подрыву "Северных потоков".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о новой версии подрыва "Северных потоков".