Президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение двух российских газопроводов "Северный поток" полезным для Европы.

Такое мнение он высказал в интервью CNN.

"Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно", - отметил польский лидер.

По его утверждению, "Россия использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе".

"Я спокойно жду результаты расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия", - добавил Дуда.

Ранее крупнейшие западные медиа впервые с момент подрыва "Северных потоков" представили версию того, что произошло с газопроводами.

По их данным, трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями, но имеющая прямое отношение к Украине.

Новая информация появилась через месяц после расследования, которое опубликовал известный американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что "Потоки" взорвали США при помощи Норвегии и по распоряжению Байдена.