Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии опроверг причастность украинцев к взрывам на "Северных потоках".

"Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное", - заявил он.

Напомним, в Кремле также сомневаются, что информация СМИ о причастности к подрыву "Северных потоков" проукраинской группы является достоверной. Там заявляют, что это по силам лишь спецслужбам немногих стран мира.

"Страна" подробно рассказывала об этой версии подрыва газопроводов "проукраинской группой". Крупнейшие западные СМИ впервые с момент подрыва "Северных потоков" представили версию того, что произошло с газопроводами.

По их данным, трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями. Но имеющая прямое отношение к Украине.

Интересно, что новая информация появилась через месяц после расследования, которое опубликовал известный американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что "Потоки" взорвали США при помощи Норвегии и по распоряжению Джо Байдена.