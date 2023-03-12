В воскресенье, 12 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Она появилась на странице украинского Генштаба в Фейсбуке.

Главное в сводке:

За минувшие сутки отражено более 90 атак российской армии. На Лиманском и Купянском направлениях противник сохраняет значительное военное присутствие. Были попытки прорыва обороны ВСУ. На Бахмутском направлении противник штурмовал Бахмут. Другие населённые пункты в качестве объекта атаки впервые за долгое время в сводке не перечисляются. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки.

Война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях минувших суток.