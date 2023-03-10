За минувшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ отразили многочисленные атаки РФ в районах самого Бахмута и Ивановского (село юго-западнее Бахмута, через которое проходит трасса на Константиновку).

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Основное из вечерней сводки:

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Лиманском направлении российская армия пытается прорвать оборону ВСУ. Информации о Купянском направлении в сводке Генштаба нет. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне – в обороне. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара – по Константиновке и Славянску Донецкой области, – и произвели 23 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Ранее сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострена, РФ пытается прорвать оборону ВСУ.

По данным Института изучения войны, "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.