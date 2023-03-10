Темп российского наступления под Бахмутом Донецкой области, где продолжаются бои, увеличился.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны" (ISW).

Российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута. Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что "Вагнер", вероятно, захватил Дубово-Васильевку (о чем ранее заявлял куратор ЧВК Пригожин).

Это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут - Часов Яр, предполагает ISW.

Также "российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки - Ред.)".

Напомним, вчера Институт изучения войны заявлял, что войска РФ занимают не менее половины Бахмута.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал об отправке на Бахмут неподготовленных новобранцев.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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