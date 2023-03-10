Под Бахмутом идут боевые действия. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Темп российского наступления под Бахмутом Донецкой области, где продолжаются бои, увеличился.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны" (ISW).

Российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута. Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что "Вагнер", вероятно, захватил Дубово-Васильевку (о чем ранее заявлял куратор ЧВК Пригожин).

Это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут - Часов Яр, предполагает ISW.

Также "российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки - Ред.)".

Институт изучения войны считает, что темп наступления войск РФ под Бахмутом увеличился

Напомним, вчера Институт изучения войны заявлял, что войска РФ занимают не менее половины Бахмута.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал об отправке на Бахмут неподготовленных новобранцев.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей. 

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