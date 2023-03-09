По состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

По его мнению, российские войска, вероятно, будут активизировать атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка, которая делит город на две половины.

При этом захвата села Дубово-Васильевка (утром об этом заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин) в "Институте" не комментируют.

Ранее сообщалось, что Столтенберг допустил падение Бахмута "в ближайшие дни".

Кроме того, мы писали, что Сырский в четвертый раз за последние две недели побывал в Бахмуте.

Также сообщалось, что Зеленский в интервью CNN заявил, что город "не должен быть окружен", и ВСУ, обороняя Бахмут, готовятся к контрнаступлению.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны.

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