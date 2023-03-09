Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о "падении Бахмута" в ближайшее время "экспертным мнением".

Об этом Маляр сказала в среду, 8 марта, в эфире телемарафона.

По словам замминистра обороны, люди имеют право предполагать разное развитие событий, однако "прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело".

"Экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько ни предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – добавила Маляр.

Ранее мы публиковали видео последней дороги на Бахмут. Сообщалось, что это грунтовая дорога, по которой можно передвигаться украинским военным, но и она простреливается россиянами.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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