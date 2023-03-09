Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, который он провел вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Утром сообщалось о телефонном разговоре Ермака с Салливаном, без участия военных.

"Мы рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно остановились на обороне Бахмута и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении. Я отметил важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки", – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Ранее телефонный разговор в таком же составе состоялся в начале февраля, когда Ермак и Залужный также говорили с Салливаном и Милли.

Украинская сторона тогда проинформировала заокеанских собеседников об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях.

Участники разговора обменялись мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспектив.

В середине декабря прошлого года Ермак и Залужный провели переговоры с советником Байдена и министром обороны США о достижении мира в Украине. В разговоре также участвовали министр обороны Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный – с украинской стороны, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли – с американской.