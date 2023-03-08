Глава Офиса президента Андрей Ермак спустя неделю снова созвонился с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых Президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на Бахмутском направлении", - сообщил Ермак.

Другие темы, которые Ермак донес Салливану - оборонная и финансовая помощь Украине, преступления РФ против украинцев, вред экологии, вызванный вторжением.

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Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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