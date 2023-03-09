Бои за Бахмут продолжаются. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Американский военный обозреватель Чак Пфаррер опубликовал карты ситуации в Бахмуте.

Он обнародовал соответствующие твитты.

По его данным, российские силы сосредоточили свои силы на восточном берегу реки Бахмутки. Но пехота противника уже переправилась через реку по разрушенному пешеходному мосту в районе школы № 5.

"Сообщается, что войска Украины ведут бой в городе к западу от школы. Боевые действия продолжаются", - комментирует карту Пфаррер.

Карта ситуации в Бахмуте, которую публикует американский военный обозреватель Чак Пфаррер

Позже он опубликовал еще одну карту и прокомментировал ее. По словам Пфаррера, "РФ возобновила безрезультатные атаки на села Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка". Также, добавил он, войска России сосредоточили свои силы на восточном берегу реки. ВСУ вступили в бой с российскими солдатами, которые пересекли Бахмутку по поврежденному пешеходному мосту автострады Н-32, пишет обозреватель.

Карта ситуации в Бахмуте, которую публикует американский военный обозреватель Чак Пфаррер

Напомним, Институт изучения войны утром писал, что войска РФ занимают не менее половины Бахмута.

Также сообщалось, что Столтенберг допустил падение Бахмута "в ближайшие дни". Ему на это ответили в Минобороны.

Кроме того, мы писали, что боец ВСУ рассказал об отправке на Бахмут неподготовленных новобранцев.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток. 

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