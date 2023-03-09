Американский военный обозреватель Чак Пфаррер опубликовал карты ситуации в Бахмуте.

Он обнародовал соответствующие твитты.

По его данным, российские силы сосредоточили свои силы на восточном берегу реки Бахмутки. Но пехота противника уже переправилась через реку по разрушенному пешеходному мосту в районе школы № 5.

"Сообщается, что войска Украины ведут бой в городе к западу от школы. Боевые действия продолжаются", - комментирует карту Пфаррер.

Позже он опубликовал еще одну карту и прокомментировал ее. По словам Пфаррера, "РФ возобновила безрезультатные атаки на села Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка". Также, добавил он, войска России сосредоточили свои силы на восточном берегу реки. ВСУ вступили в бой с российскими солдатами, которые пересекли Бахмутку по поврежденному пешеходному мосту автострады Н-32, пишет обозреватель.

Напомним, Институт изучения войны утром писал, что войска РФ занимают не менее половины Бахмута.

Также сообщалось, что Столтенберг допустил падение Бахмута "в ближайшие дни". Ему на это ответили в Минобороны.

Кроме того, мы писали, что боец ВСУ рассказал об отправке на Бахмут неподготовленных новобранцев.

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