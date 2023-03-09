Боец ВСУ с позывным "Шульц" в комментарии "Громадському" поднимает проблему отправки на передовую в Бахмуте неподготовленных новобранцев.

Он говорит, что некоторых отправляют на фронт всего лишь после трех дней подготовки в Харькове, где они отстреляли "по два рожка". Среди таких бойцов, по словам Шульца, особенно большие потери.

При этом командующий сухопутными войсками Александр Сырский говорит, что удержание Бахмута позволяет Украине готовить резервы для будущего контрнаступления.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера", - заявил он.

Напомним, Сырский посетил Бахмут четыре раза за последние две недели.

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что город "не должен быть окружен", и ВСУ, обороняя Бахмут, готовятся к контрнаступлению.

Тем временем война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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