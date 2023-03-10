В СМИ опять появилась информация о получении Украиной американской системы ПВО Patriot, которую вскоре опровергли Воздушные силы ВСУ.

Издание Financial Times сообщило: "Предполагается, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она еще не введена в эксплуатацию".

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию.

"Нет еще, пока что не видел. Когда будут - узнаете, когда будет сбит первый российский самолет", - сказал Игнат.

Напомним, что ранее на этой неделе глава Минобороны Польши также заявил, что установки ЗРК Patriot уже в Украине. Вскоре Игнат опроверг данную информацию, а Варшава уточнила слова своего министра обороны Мариуша Блащака. Польша говорит, что он лишь имел ввиду, что решение о передаче было принято благодаря усилиям Польши, а не что комплексы уже в Украине.

Зато в конце февраля Германия поставила Украине системы ПВО двух типов: Skynex и Skyranger.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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